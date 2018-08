Gefüllte Zucchini mit Feige

Zutaten für 4 Portionen

● 2 Schalotten

● 4 EL Olivenöl

● 60 g Bulgur

● 225 ml Gemüsebrühe

● Meersalz

● 8 kleine Zucchini

● 6 Tomaten

● 2 Stiele Minze

● 2 Feigen

● 40 g geriebener Pecorino

● Tandoori-Joghurt:

● 1 EL Olivenöl

● 2 TL Tandoori-Gewürzmischung

● 8 EL Naturjoghurt

Zubereitung

Backofen auf 160 °C (Umluft) vorheizen. Schalotten schälen, fein würfeln und in 2 EL Olivenöl glasig dünsten. Bulgur und Brühe hinzufügen und salzen. Bei schwacher Hitze etwa 12 Min. garen. Zucchini putzen, waschen, längs halbieren und mit einem Teelöffel die Kerne entfernen. Zucchini auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Mit dem restlichen Olivenöl beträufeln und mit Salz bestreuen. Im Ofen auf der mittleren Schiene etwa 5 Min. garen. Tomaten vierteln und entkernen, Stielansätze entfernen. Dann in kleine Würfel schneiden. Minze waschen und trocken schütteln, Blätter abzupfen und in feine Streifen schneiden. Tomaten und Minze mit dem Bulgur mischen. Zucchinihälften damit füllen und im Ofen weitere 5 Min. garen. Feigen waschen, trocken tupfen und Stielansätze entfernen. Längs in Scheiben schneiden und auf die Zucchini legen. Alles mit dem Pecorino bestreuen und 2 Min. überbacken. Für den Joghurt Tandoori-Gewürzmischung in einer kleinen Pfanne in heißem Öl unter Rühren erhitzen und abkühlen lassen. Joghurt mit dem Tandoori-Gewürz und etwas Meersalz verrühren. Gefüllte Zucchini nach Belieben mit Minzeblättern dekorieren und mit dem Tandoori-Joghurt servieren.