Rucolasalat mit Aprikosen und Feta

eingetragen in: Rezepte

Zutaten für 4 Portionen

● 3 Handvoll Rucola

● 1 Handvoll Feldsalat

● 2 Handvoll Blattsalate, z. B. Lollo bianco, Eichblattsalat

● 1 gelbe Paprikaschote

● 100 g Kirschtomaten

● 6 – 8 Aprikosen

● 200 g Feta

● 2 kleine Frühlingszwiebeln

● 2 EL Zitronensaft

● 1 EL Weißweinessig

● Meersalz

● Pfeffer aus der Mühle

● 6 EL Olivenöl

Zubereitung

Rucola, Feldsalat und Blattsalate waschen, putzen und bei Bedarf kleiner zupfen. Die Paprikaschote waschen, putzen, vierteln und in Streifen schneiden. Die Kirschtomaten waschen und halbieren, dabei den Stielansatz entfernen. Die Aprikosen waschen, halbieren, entsteinen und in Spalten schneiden. Den Feta zerbröckeln. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und quer in dünne Ringe schneiden. Den Rucola und die Salatblätter auf Teller verteilen. Paprika, Kirschtomaten, Aprikosenspalten und Feta darauf verteilen. Den Zitronensaft mit dem Essig, Salz und Pfeffer verrühren. Das Olivenöl kräftig unterschlagen. Den Rucolasalat mit dem Dressing beträufeln, mit Frühlingszwiebelringen bestreuen und servieren. Nach Belieben Brot dazu reichen.