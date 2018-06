Schichtdessert mit Karamell-Aprikosen

eingetragen in: Rezepte

Zutaten für 4 Portionen

● 100 g Amaretti

● 400 g Aprikosen

● 6 EL Honig

● 75 g dunkle Schokolade (mind. 70 % Kakao)

● 500 g Magerquark

● 200 g Sahne

Zubereitung

Amaretti in einen Frischhaltebeutel geben und mit einem Nudelholz grob zerkleinern. Aprikosen waschen, entsteinen und halbieren. Die Hälfte des Honigs langsam in einer Pfanne erhitzen, Aprikosen zugeben, leicht karamellisieren, dann abkühlen lassen. Schokolade grob hacken, mit Quark und restlichem Honig verrühren. Sahne steif schlagen, unter den Quark ziehen, mit Aprikosen und Amarettibrösel schichtweise in Gläser füllen.