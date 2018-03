Vibrationen am ganzen Körper

Rund um die Uhr, auch nachts im Bett, spüre ich Vibrationen am ganzen Leib, die sich von den Füßen hoch in den Körper verteilen. Es rumpelt in etwa vergleichbar, wie wenn man für ein MRT in der Röhre liegt. Diese Beschwerden erleide ich nicht nur in meinem Haus, sondern überall. Auch akustisch plagt mich der „Krach“ und hat meinen 20jährigen Tinnitus noch weiter verstärkt, mit dem ich bisher ganz gut klarkam. Nur noch wenige Stunden kann ich schlafen – und das mit Beruhigungsmitteln. Mein Nervenkostüm ist entsprechend dünn geworden. Vor fünf Jahren bekam ich auf der Höhe des vierten und fünften Lendenwirbels ein Titanimplantat eingesetzt. Zunächst bereitete es keine Probleme. Erst im vergangenen Jahr fingen die Beschwerden nach einem Infekt an. Seitdem hat es sich verschlimmert. Haben Sie eine Idee, wie ich dieser Folter entkommen könnte?

