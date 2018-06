Aprikosen-Möhren-Soße mit Kokosreis

Zutaten für 4 Portionen

● 50 g Kokosraspel

● 200 g Basmati-Wildreismischung

● Meersalz

● 4 Möhren

● 400 g Aprikosen

● 2 Schalotten

● 3 EL Rapsöl

● 2 TL Curry

● 100 ml Gemüsefond

● 100 g Schlagsahne

● 2 EL Zitronensaft

Zubereitung

Kokosraspel in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten und beiseite stellen. Basmati- und Wildreis nach der Quell-Reis-Methode (Packungsanleitung) in Salzwasser 15 – 20 Minuten garen, anschließend locker mit den Kokosraspeln vermengen. Möhren schälen und in feine Scheiben hobeln. Aprikosen waschen, entsteinen und in Spalten schneiden. Schalotten abziehen, fein würfeln und in Rapsöl glasig dünsten. Curry darüber streuen und kurz mitdünsten. Fond und Sahne angießen, Möhren und Aprikosen zugeben, mit Deckel bei geringer Hitze circa 10 Minuten garen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzig abschmecken. Aprikosen-Curry-Soße zu Kokosreis anrichten. Tipp: Wer Schärfe liebt, kann die Soße mit einer fein gehackten Chilischote würzen.