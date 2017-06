Blumenkohl in Kurkuma-Soße

Zutaten für 4 Portionen

● 500 g Blumenkohl

● 1 EL Butter

● 2 TL Mehl

● 2 TL Kurkuma (gemahlen)

● 125 ml Gemüsebrühe

● 125 ml Milch

● 1 TL Zitronensaft

● Meersalz, Pfeffer (aus der Mühle)

● 1 Prise Zucker

● 30 g Mandelstifte

● 1 Bund Petersilie

Zubereitung

Blumenkohl waschen, in Röschen teilen und ca. 8 Min. in Salzwasser garen. Butter in einem Topf schmelzen, Mehl und Kurkuma darin anschwitzen, Brühe und Milch unter Rühren angießen, ca. 5 Min. bei geringer Hitze köcheln lassen. Soße mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Zucker würzig abschmecken. Mandelstifte in einer Pfanne ohne Fett rösten. Petersilie fein hacken. Blumenkohl auf Tellern anrichten, Kurkuma-Soße darüber geben und mit Petersilie sowie gerösteten Mandelstiften garniert servieren. Dazu passen Pellkartoffeln.