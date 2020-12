Bohnen-Spinat-Salat

Zutaten für 4 Portionen

● 200 g weiße Bohnen

● 2 Lorbeerblätter

● 50 g Pinienkerne

● 200 g Winterspinat

● 50 g getrocknete Tomaten

● 1 Schalotte

● 3 Stiele Petersilie

● 1 Zweig Bohnenkraut (oder getrocknetes Bohnenkraut)

● 1 Knoblauchzehe

● 3 EL Olivenöl

● 3 EL Weißweinessig

● Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Bohnen mit 600 ml Wasser und Lorbeerblättern im Schnellkochtopf (Stufe 1) in circa 40 Minuten garen oder über Nacht einweichen und am nächsten Tag gar kochen. Lorbeerblätter entfernen und Bohnen abgießen. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Spinat verlesen, harte Stiele entfernen, waschen und in feine Streifen schneiden. Schalotte schälen und fein würfeln. Petersilie fein schneiden. Vom Bohnenkraut die Blätter abzupfen. Knoblauch schälen und in eine Schüssel pressen. Mit Essig, Salz, Pfeffer und Öl verrühren. Bohnen mit Spinat, Tomaten, Schalotte, Petersilie, Bohnenkraut und Dressing vermischen. Salat mit Pinienkernen bestreut servieren.