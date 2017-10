Gurken-Kiwi-Salat

Zutaten für 2 Portionen

● ½ Salatgurke

● 1 Avocado

● 2 Kiwis

● ½ Zwiebel

● je 3 EL Zitronensaft und Olivenöl

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

● 1 TL Honig

● 3 Stiele Petersilie, oder Schnittlauch

Zubereitung

Gurke waschen, evtl. schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Zwiebel ebenfalls würfeln. Kiwis schälen, vierteln und in Scheiben schneiden. Avocado schälen, vierteln und in dünne Scheiben schneiden. Für das Dressing Zitronensaft mit Salz, Pfeffer, Honig und Öl verrühren. Mit den Salatzutaten mischen, nochmals abschmecken. Von der Petersilie die Blättchen abzupfen und in feine Streifen schneiden, oder den Schnittlauch in Röllchen schneiden. Locker unter den Salat mischen, diesen ca. 20 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. 10 Minuten vor dem Essen herausholen, sodass er noch leicht kühl ist.