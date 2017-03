Kartoffelsuppe mit Borretsch

Zutaten für 2 Portionen

● 250 g mehlig kochende Kartoffeln

● 1 Zwiebel

● 1 Stange Staudensellerie

● 1 Knoblauchzehe

● 400 ml Gemüsebrühe

● 1 großer Bund Borretsch mit Blüten

● Crème fraîche oder Schmand

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Zwiebel fein würfeln. Staudensellerie putzen, waschen und klein würfeln. Knoblauch pellen und fein hacken. Alle Zutaten in einen Topf geben, mit Gemüsebrühe und 200 ml Wasser aufgießen und zugedeckt etwa 10 Minuten kochen. Borretschblüten und -blätter von den Stielen zupfen, die Blüten beiseitelegen. Blätter fein hacken, zur Suppe geben und diese weitere 5 Minuten kochen. Ein Drittel der Suppe in einen hohen Rührbecher geben, mit dem Mixstab pürieren und zurück in den Topf gießen. Dann mit Salz, Pfeffer, Crème fraîche oder Schmand abschmecken. Portionsweise anrichten und mit den Blüten garnieren.