Nudeln mit Radicchio und Walnuss-Birnen-Sauce

Zutaten für 4 Personen

● 200 g Spaghetti

● 1 kleine, rote Zwiebel

● 1 mittelgroßer Radicchio

● 50 g gehackte Walnüsse

● 3 mittelgroße Birnen, Sorte Williams Christ

● 1 TL Zitronensaft

● 15 g Butter

● 25 ml Weißwein

● 100 ml Sahne

● 60 g Gorgonzola

● Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Nudeln in kochendem Salzwasser bissfest garen. Radicchio putzen und in grobe Streifen schneiden. Für die Sauce Zwiebel schälen und fein würfeln. Birnen waschen, achteln und das Kerngehäuse entfernen. Birnenspalten sofort mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden. Butter in einem breiten Topf erhitzen und die Zwiebelwürfel darin eine Minute andünsten. Birnenspalten und gehackte Walnüsse hinzugeben und alles eine weitere Minute dünsten. Mit Weißwein ablöschen. Das Ganze bei geschlossenem Deckel rund drei Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Sahne zugießen und vier Minuten cremig einkochen lassen. Gorgonzola in kleine Stücke zerteilen und unter die Sauce mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Nudeln und Radicchio gemeinsam mit der Sauce in eine vorgewärmte Schüssel geben und darin vermischen. Anschließend auf vier Teller verteilen und sofort servieren.