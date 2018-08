Tomaten-Brotsuppe

Zutaten für 4 Portionen

● 250 g rote Spitzpaprika

● 4 Frühlingszwiebeln

● 3 Knoblauchzehen

● 800 g verschiedene Tomaten

● 60 g Ciabattabrot

● 1 unbehandelte Zitrone

● 5 EL Olivenöl

● 1,5 EL Tomatenmark

● 1 TL Chiliflocken

● 1 l Gemüsebrühe

● 1 Bund Basilikum

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Paprika in ca. 2 cm große Stücke, Frühlingszwiebeln in ca. 1 cm große Ringe schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Kleine Tomaten halbieren, große Tomaten in ca. 2 cm große Stücke zerkleinern. Brot in ca. 1 cm große Würfel schneiden. Zitrone heiß waschen, mit dem Sparschäler vier Streifen der Schale abziehen. Olivenöl in einem großen Topf erhitzen, Paprika, Knoblauch und Frühlingszwiebeln darin bei mittlerer bis starker Hitze ca. 5 Minuten anbraten. Tomatenmark und Chiliflocken dazugeben, gut verrühren und mit der Brühe ca. 10 Minuten köcheln lassen. Tomaten und Zitronenschale hinzufügen und weitere 5 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit Basilikumblätter abzupfen und mit dem Brot unter die Suppe heben. Mit Salz und Pfeffer würzen und gleich servieren.