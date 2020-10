Vegetarische Wirsingroulade

Zutaten für 4 Portionen

● 8 große Wirsingblätter

● 150 g Couscous, instant

● 400 ml Gemüsebrühe

● 2 Tomaten

● 1 gelbe Paprikaschote

● 1 Stange Lauch

● 2 EL Rosinen

● Zitronensaft

● 2 EL Butter

● 100 ml Sahne

● Salz, Pfeffer aus der Mühle

● geröstete Mandelblättchen zum Garnieren

Zubereitung

Wirsing in kochendem Salzwasser ca. 2 Minuten blanchieren, mit einer Schaumkelle vorsichtig herausheben, abschrecken und abtropfen lassen. Dickere Blattrippen flach schneiden. Couscous mit 250 ml kochender Brühe übergießen und ca. 10 Minuten ausquellen lassen. Tomaten häuten, entkernen und klein würfeln. Paprikaschote waschen, schälen und fein würfeln. Lauch waschen, putzen, dunkelgrüne Teile längs in Streifen schneiden und kurz in Salzwasser blanchieren. Den Rest in feine Ringe schneiden. Gemüse zusammen mit den Rosinen unter das Couscous mischen, mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Die Füllung jeweils auf die Mitte eines Wirsingblattes setzen. Blattseiten einschlagen und einrollen. Mit den Lauchstreifen zusammenbinden. In heißer Butter von allen Seiten kurz anbraten. Mit restlicher Brühe und Sahne ablöschen und zugedeckt ca. 15 Minuten schmoren. Rouladen herausnehmen und auf Teller setzen. Soße noch ein wenig einköcheln lassen und abschmecken, um die Rouladen träufeln und diese mit Mandeln bestreut servieren.