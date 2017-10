Ausprobieren: Goldene Milch anstatt Kaffee

Rita Fehst, HP

Goldene Milch, ein ayurvedisches Rezept, könnte so manche Tasse Kaffee auf sehr gesunde Weise ersetzen. Die goldene Farbe liefert das heilkräftige, entzündungshemmende Kurkuma. Es hilft auch bei Entzündungen in den Gelenken.

Die Zutaten

1 EL Kurkuma, 120 ml Wasser, geriebener Ingwer, 1 Prise Muskatnuss, 1 Prise Zimt, 1 TL Kokosöl, 350 ml Milch (alter-nativ pflanzliche Milch).

Die Zubereitung

Kurkuma, Ingwer und Muskatnuss im Wasser unter Rühren langsam zu einer Paste köcheln (am besten mehrere Portionen auf Vorrat). Nun Milch erwärmen, Paste, Zimt und Kokosöl dazugeben, eventuell mit etwas Honig süßen. Mit frisch gemahlenem Pfeffer bestreuen.