Magnesium in seiner schönsten Form

eingetragen in: Tipp des Monats

Magnesium gehört zu den essenziellen Stoffen, ohne die der Körper nicht funktionieren kann. Jeder Muskel ist darauf angewiesen. Wadenkrämpfe, Kribbeln in den Extremitäten, Taubheit, Müdigkeit oder Kopfschmerzen können vom Mangel dieses Elements herrühren. Reiner Kakao, also ohne jeglichen Zusatz, enthält hochkonzentriertes Magnesium in reinster Form. Vitaminpillen sind überflüssig, wenn man die Gabe von Mutter Natur nutzt.

Die tägliche Dosierung:

Einen Teelöffel reines Kakaopulver. Kaffeetrinker können damit ihre tägliche Kaffeezubereitung verfeinern, in Müsli, Milch, Joghurt oder Quark lässt es sich ebenfalls einrühren. Keine Schokodrinks verwenden, denn diese enthalten hauptsächlich Zucker und nur Spuren vom gesunden Stoff.